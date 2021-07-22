«Стали болеть те, кто лечился в прошлом году». Главврач краевой клинической больницы рассказал, как болеют пермяки

Анатолий Касатов рассказал о заболевших коронавирусом в краевой больнице. Фото: архив "КП"

На брифинге «Комсомольской правды» о эпидемиологической ситуации в Прикамье главврач краевой клинической больницы Анатолий Касатов, рассказал, что в больнице 256 коек из них 237 заняты, 21 пациент находится в реанимации, 19 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Коэффициент тяжести пациентов стал выше, - говорит Анатолий Касатов. - Заразность вируса стала выше, охват заболевших стал больше. Тяжело болеют теперь не только люди 60+, но 30 - 40-летние. С начала пандемии мы пролечили 7000 пациентов, и уже можем делать некоторые выводы. Стали болеть те, кто лечился у нас в прошлом году. Невзирая на уровень антител, нет понятия защитный титр, люди игнорируют меры безопасности и повторно болеют, но мы не видели тяжелого легочного поражения у тех, кто вакцинировался.