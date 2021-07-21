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Общество21 июля 2021 21:45

Новые случаи COVID-19 обнаружены в 29 муниципалитетах края

Большинство заражений выявлено в Перми
Дмитрий Волгарев
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фото: permkrai.ru

фото: permkrai.ru

В Пермском крае зафиксировано 413 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона, сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Больше всего новых случаев пришлось на Пермь – 217. 35 человек с инфекцией обнаружено в Пермском районе. На третьем месте идет Кунгурский муниципальный район, где зафиксирован 21 случай заболевания.

По 17 инфицированных выявлено в Красновишерском и Краснокамском городских округах. В Чердынском городском округе коронавирус диагностирован у 14 жителей, в Кишертском муниципальном округе – у 11, в Березниках – у 8.