В Перми создадут консорциум «Индустрия роста» для развития образования

Подписание соглашения состоялось в стенах МФТИ. Фото: краевое правительство.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов и ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников подписали соглашение о создании в Прикамье консорциума «Индустрия роста» (Consortium «Industry of Growth»).

В этот консорциум войдут также 10 партнеров – промышленных предприятий, IT-компаний и образовательных учреждений.

Основная задача консорциума – повышение качества высшего образования в Пермском крае.

- Межвузовское взаимодействие позволит привлечь внимание школьников и выпускников к нашим вузам, они будут получать более качественное образование в рамках консорциума, - отметил губернатор Дмитрий Махонин. - Студенты, получающие квалификацию на базе МФТИ, могут быть уверены, что они будут востребованы в Пермском крае.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов объяснил, что с участием консорциума будет реализовываться сетевая программа бакалавриата в важном для Пермского края направлении.

- Физика, математика, информатика, биология – это то, в чем традиционно силен МФТИ, - отметил Дмитрий Ливанов. - Наши задача – помочь высокие стандарты преподавания распространить в региональные вузы. В рамках консорциума мы также планируем реализовывать программы повышения квалификации, чтобы повысить уровень качества преподавания естественно-научных дисциплин в школах и вузах.

Помимо этого в консорциуме будут реализовываться совместные проекты по внедрению научных разработок и освоению производства высокотехнологичной продукции.

- В регионе осуществляются проекты по разработке новых авиадвигателей, глубокой переработке нефтегазохимии, созданию новых композитных материалов, и предприятиям необходимы профессиональные кадры, - отметил Дмитрий Махонин.

- Открытие сетевой программы с МФТИ позволит студентам пермского университета получить востребованные компетенции, – оценил важность соглашения ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. – Наши сотрудники обменяются лучшими практиками с коллегами из МФТИ. Для нас важно, что в МФТИ по достоинству оценили качество IT-образования в ПГНИУ при выборе партнера.

МФТИ и Пермский университет уже открыли программу совместного бакалавриата по направлению «Прикладная математика и информатика» (специализация «Искусственный интеллект и большие данные»). Она позволит жителям края учиться по высоким стандартам Физтеха, не уезжая из региона: основные дисциплины будут читать преподаватели МФТИ в онлайн-формате.

НАША СПРАВКА

Партнерами Пермского края, МФТИ и ПГНИУ в создании консорциума стали ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК), АО Пермский завод «Машиностроитель», ООО «АйТи Парма», ООО «Прогрессивные информационные технологии», ООО «Иксолла», а также пермские средняя общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла, гимназия № 17, средняя общеобразовательная школа № 146 и лицей № 1.

Консорциум открыт для вступления в него других организаций.