В Мотовилихе отремонтируют дорогу между площадью Восстания и Вышкой I

. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Перми будет отремонтирован участок дороги, который связывает площадь Восстания и Вышку I: от улицы Мостовой, 4 — до улицы Огородникова. Об этом сообщает издание Business Class.

Так, на участке протяженностью 550 м подрядчик заменит асфальтовое покрытие, бордюры и дорожное ограждение, восстановит колодцы и газоны. Завершить работы планируется до 1 сентября.

Добавим, что в связи с работами движение транспорта будет ограничено с ночи 22 июля, в ночное время – по ремонтируемой полосе. Дорога для проезда будет временно сужена. Днем подрядчик планирует проводить работы по обустройству водоотводных лотков и бордюрного камня.