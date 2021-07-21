В квартире в Перми произошла вспышка газа

Хлопок газа произошел в квартире по улице Лодыгина. Фото: Василий Вахрин

В Перми 20 июля хозяйка одной из квартир по улице Лодыгина выскочила в панике на улицу. На ее кухне произошел хлопок.

По информации источника, женщина позвонила по телефону в экстренные службы и рассказала, что дома взорвался газ. Выяснилось, что хозяйка квартиры готовила обед в духовке, в какой-то момент произошел хлопок. Женщина смогла перекрыть газ и выбежала на улицу. К счастью, все обошлось, никто не пострадал, утечки газа специалисты не обнаружили, а женщине по всей видимости, придется купить новую плиту.