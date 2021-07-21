Более 32 000 предпринимателей Пермского края пользуются расчетно-кассовым обслуживанием Сбербанка

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По данным Сбербанка Более 32 000 предпринимателей Пермского края пользуются расчетно-кассовым обслуживанием (РКО) Сбербанка, оценив качество и удобство предоставляемых услуг.

Банк оказывает эффективную помощь малому и среднему бизнесу, независимо от предпринимательского стажа. Для действующих предпринимателей после того, как информация о компании или сведения об индивидуальном предпринимателе, внесена в реестр ЕГРИП или ЕГРЮЛ, будет открыт расчетный счет. Это позволит им сократить время перевода и получения денежных средств, так как внутрибанковские платежи осуществляются мгновенно, а также снизить затраты на проведение межбанковских платежных поручений, в связи с тем, что комиссия за данный перевод не взимается.

А для предпринимателей, которые только решили открыть свой бизнес существует уникальный сервис РБиДОС (Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета), при котором весь процесс подачи документов для регистрации ИП или ООО через партнеров Сбербанка, перечень которых размещен на платформе «Деловая среда» (dasreda.ru), занимает не более 15 минут при минимальном перечне документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, логин и пароль от Сбербанк Онлайн, а также смартфон (IOS или Android).

Срок ожидания готовых документов из ФНС занимает от 3 дней. После получения документа о регистрации юридического лица автоматически появляется возможность открытия расчетного счета без визита в Сбербанк.

Напомним, что госпошлина за данную услугу не взимается, поскольку все взаимодействие с ФНС происходит с использованием электронных ресурсов.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«В настоящее время Сбербанк является надежным банком и партнером, поддерживая своих клиентов, продвигая удаленные сервисы. Мы предлагаем нашим клиентам большой спектр услуг и помогаем в ведении бизнеса с самого начала и на всех его этапах, выстраивая настоящие партнерские отношения, мы оказываем максимальную поддержку развитию малого бизнеса в Пермском крае. Ведь нам важно, чтобы появлялось как можно больше предпринимателей, а их бизнес был эффективен.»