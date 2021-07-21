Пермские спасатели на Каме за неделю сохранили жизнь 5 пермякам

. Фото: Василий Вахрин

За неделю, с 14 по 21 июля, сотрудники Пермской городской службы спасения предотвратили гибель 5 человек в воде реки Кама. Об этом рассказали в городской мэрии.

Например, 17 июня с середины Камы был забран на борт катера мужчина, который пытался переплыть реку ради девушки. А 18 июля из воды были спасены три мужчины и девушка, которые также решили переплыть реку на спор и в нетрезвом состоянии. До середины реки они доплыли на надувной полуспущенной лодке, а потом прыгнули в воду искупаться.

Ещё порядка 15 раз за неделю матросы-спасатели оказывали первую помощь в местах отдыха у воды в случае порезов ног, укусов пчёл и ос.