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Общество21 июля 2021 13:41

Пермские спасатели на Каме за неделю сохранили жизнь 5 пермякам

Все они полезли в воду в нетрезвом состоянии
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

За неделю, с 14 по 21 июля, сотрудники Пермской городской службы спасения предотвратили гибель 5 человек в воде реки Кама. Об этом рассказали в городской мэрии.

Например, 17 июня с середины Камы был забран на борт катера мужчина, который пытался переплыть реку ради девушки. А 18 июля из воды были спасены три мужчины и девушка, которые также решили переплыть реку на спор и в нетрезвом состоянии. До середины реки они доплыли на надувной полуспущенной лодке, а потом прыгнули в воду искупаться.

Ещё порядка 15 раз за неделю матросы-спасатели оказывали первую помощь в местах отдыха у воды в случае порезов ног, укусов пчёл и ос.