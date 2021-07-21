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Происшествия21 июля 2021 13:34

В ДТП в Пермском крае погиб водитель Renault

Еще двое человек получили травмы
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото предоставлено подписчиком

Фото предоставлено подписчиком

В ДТП на автодороге Кунгур-Соликамск погиб водитель иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В среду, 21 июля, в 11:30 по автодороге Кунгур-Соликамск в сторону Яйвы ехал 30-летний водитель Hyundai . По предварительной информации, на 257 киломтере он начал совершать обгон (на этом участке обгон разрешен - Ред.), выехал на "встречку" и врезался в Renault.

- В результате аварии, 58-летний водитель Renault погиб, водитель и 39-летняя пассажирка Hyundai с различными травмами доставлены в больницу. По факут ДТП проводится проверка, - сообщили в МВД.