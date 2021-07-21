МЧС предупреждает о сильных дождях в ближайшее время в Пермском крае

В Прикамье ожидаются сильные ливни. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае в ближайшие несколько часов на некоторые районы обрушатся сильные дожди. Об этом предупреждает МЧС со ссылкой синоптиков.

По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, ночью и утром в среду холодный фронт медленно прошел через центральные и южные районы края. Практически повсеместно пройдут дожди с грозами, кое-где выпадет 20-30 мм осадков.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kpperm

Instagram – https://www.instagram.com/permkp/

Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm

Одноклассники - https://ok.ru/komsomol

Twitter - https://twitter.com/notifications

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен – ссылка

Google News – ссылка