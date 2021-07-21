МЧС предупреждает о сильных дождях в ближайшее время в Пермском крае

В Прикамье ожидаются сильные ливни.
Фото: Иван Макеев
В Пермском крае в ближайшие несколько часов на некоторые районы обрушатся сильные дожди. Об этом предупреждает МЧС со ссылкой синоптиков.
По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, ночью и утром в среду холодный фронт медленно прошел через центральные и южные районы края. Практически повсеместно пройдут дожди с грозами, кое-где выпадет 20-30 мм осадков.
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