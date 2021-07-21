Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 12:11

За сутки в Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 413 человек

Скончались за сутки 20 пациентов
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего на лечении ковида в больницах Прикамья находятся 2524 человека.

Всего на лечении ковида в больницах Прикамья находятся 2524 человека.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки еще у 413 человек. По информации Роспотребнадзора, 76 человек проходят лечение в больницах, 337 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди заболевших 33 ребенка. Всего на лечении ковида в больницах Прикамья находятся 2524 человека, более 10 тысяч человек находятся на карантине. Скончались от опасной инфекции за сутки 20 пациентов. С начала пандемии коронавирусом в Пермском крае заразились 68 725 человек.