За сутки в Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 413 человек

Всего на лечении ковида в больницах Прикамья находятся 2524 человека. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки еще у 413 человек. По информации Роспотребнадзора, 76 человек проходят лечение в больницах, 337 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди заболевших 33 ребенка. Всего на лечении ковида в больницах Прикамья находятся 2524 человека, более 10 тысяч человек находятся на карантине. Скончались от опасной инфекции за сутки 20 пациентов. С начала пандемии коронавирусом в Пермском крае заразились 68 725 человек.