В Перми пройдет ярмарка одежды, обуви и текстиля

Ярмарка пройдет с 26 июля по 4 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермь на следующей неделе пройдет ярмарка одежды, обуви и текстиля. Она откроется 26 июля и будет работать до 4 августа на площади перед «Театром-Театром». На ярмарке можно будет купить одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, предметы кожгалантереи и аксессуары ручной работы.

Свои товары представят производители легкой промышленности с разных регионов страны: из Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской и Воронежской областей, а также Ставрополья. Всего свою продукцию представит 30 компаний.