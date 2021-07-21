Губернатор Дмитрий Махонин пообщался со Светланой и Андреем Абакшиными, которые воспитывают 22 детей

Фото: краевое правительство.

На заседании краевого правительства, которое прошло в режиме ВКС под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, обсуждались вопросы, связанные с поддержкой семей с детьми.

В обсуждении приняли участие Светлана и Андрей Акбашины. Они воспитывают 22 детей, из которых 21 – приемные.

В июле семья Акбашиных победила в конкурсе «Успешная семья Приволжья – 2021». Светлана и Андрей рассказали, что они вместе с детьми участвуют в сдаче норм ГТО, во всех спортивных школьных и районных мероприятиях, а дома играют в подвижные, интеллектуальные, интерактивные игры.

А ранее Акбашины стали героями документального фильма «Феномен Дойной». В 2019 году эта кинолента, в которой рассказывается о деревне в Куединском районе, жители которой взяли на воспитание более 100 приемных детей, стала призером Международного кинофестиваля «ЛАМПА».

Дмитрий Махонин поздравил семью с победой в конкурсе Приволжского федерального округа.

- Вы – замечательная дружная семья, - отметил Дмитрий Махонин. - Я от души благодарю вас за то, что вы создали уют для всех ваших детей. Вы привили им любовь к труду, спорту, что очень важно. Спасибо вам за то, что вы щедро делитесь своей добротой и мудростью.

- Мы получили удовольствие от участия в окружном конкурсе, - призналась Светлана Акбашина. - Мы любим наш Пермский край и гордимся им. Спасибо за поддержку семей и условия, которые для нас здесь создают.

Светлана попросила губернатора помочь с подведением газа к домам жителей деревни Дойная. Дмитрий Махонин поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства ускорить газификацию населенного пункта.

Также он пригласил семью Абакшиных вместе с ним посетить игру любой пермской профессиональной спортивной команды.

- Я с удовольствием пойду на матч вместе с вашей замечательной семьей, - признался он.

Светлана Абакшина пригласила главу региона приехать к ним в гости, и губернатор пообещал сделать это при первой же возможности.