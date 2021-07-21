В Пермском крае мужчина лишился полмиллиона, оставив их в машине

В Гайнах 46-летний местный житель в одночасье лишился 470 тысяч рублей. Фото: Василий Вахрин

В Гайнах 46-летний местный житель в одночасье лишился 470 тысяч рублей, когда оставил их в незапертой машине. Пьяный 34-летний мужчина шел мимо припаркованного автомобиля, увидел на переднем сиденье сумку, открыл дверь машины, увидел в сумке кругленькую сумку, забрал содержимое и поспешил удалиться.

Заметив пропажу, владелец сумки заявил в полицию, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Подозреваемого задержали, краденные деньги вернул владельцу. Следователи возбудили уголовное дело, мужчину ждет суд.