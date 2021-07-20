Жители Прикамья могут сдать пластиковые карты Сбербанка на переработку

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В банкоматах Сбербанка теперь возможно сдать банковскую карту с истекшим сроком действия на переработку. Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить ее в банкомат. На экране появится информация, что срок обслуживания карты истек, и предложение сдать ее на переработку - на него нужно согласиться, - после чего карта останется в банкомате и отправится на утилизацию. Если клиент авторизовался бесконтактно, то потребуется завершить обслуживание и вставить карту в банкомат, чтобы сдать ее на переработку.

В Пермском крае эта функция доступна на 220 устройствах. К концу 2021 года их количество увеличится.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Когда у карт истекает срок действия, люди обычно выбрасывают их вместе с бытовым мусором. Не многие знают, что пластиковые карты сделаны из ПВХ (PVC-3) — сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими пластиковыми изделиями, поскольку это может вывести из строя дорогостоящее оборудование. Собирать их необходимо отдельно, иначе пластик будет загрязнять окружающую среду столетиями.

Поэтому Сбербанк стремится предоставлять услуги без вреда для экологии, повышая осведомлённость наших клиентов об ESG-повестке и формируя у них ответственное поведение.»

В настоящий момент утилизировать таким образом можно только карты Сбербанка.