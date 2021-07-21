В Перми внучка похитила у своего дедушки более миллиона рублей

- Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Перми девушку осудили за хищение денег с банковского счета в крупном размере. Подробности преступления рассказали в прокуратуре Пермского края. Девушка с мая по ноябрь прошлого года приходила в гости к своему дедушке под предлогом – оплатить коммунальные платежи.

С мобильного приложения на телефоне пенсионера, она перечисляла деньги на свои счета, таким образом внучка похитила более миллиона рублей.

- Обвиняемая полностью возместила вред пострадавшему, суд приговорил девушку 1 году 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы ежемесячно, - сообщает прокуратура Свердловского района Перми.