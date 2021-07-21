Безопасность никакая: в 14 школах Пермского края из 15 нашли нарушения

Здания школ не были оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В Чернушинском районе сотрудники прокуратуры вышли с проверкой в местные школы, им предстояло проверить антитеррористическую безопасность учреждений. Проверено 15 школ и в 14 из них - нарушения.

- Здания не были оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией, не было «кнопки передачи тревожных сообщений» в подразделения нацгвардии или вызов экстренных оперативных служб, - сообщает прокуратура Пермского края. - По итогам проверки прокурором в суд направлено 14 исковых заявлений о возложении обязанностей на образовательные организации устранить нарушения.

7 исковых заявлений прокуратуры уже удовлетворены судом, остальные находятся на рассмотрении.