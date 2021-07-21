За сутки в Пермском крае коронавирус обнаружили в 30 территориях

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 405 жителей в 30 территориях региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 405 жителей в 30 территориях региона.

Больше всего заболевших в Перми – 109. На втором месте – Пермский муниципальный район, там заболели 46 человек. На третьем месте – Чердынский городской округ - 27 заболевших.

В Лысьвенском городском заболели 24 жителя, в Березниках – 23, в Добрянском городском округе – 21, в Куединском муниципальном округе – 20. В Чернушинском городском округе инфекция у 18 жителей, в Кунгурском муниципальном районе – у 16, в Соликамском городском округе – у 14, в Чусовском городском округе – у 11.

В Осинском городском округе 10 заболевших, в Кудымкаре – 8, в Кизеле – 6.

По 5 случаев в Губахе, Кунгуре, Чайковском, Юсьвинском муниципальном округе, в Горнозаводском, Краснокамском и Очерском городских округах.

По 3 новых заболевших в Гремячинском городском округе, Березовском и Ординском муниципальных округах.

В Александровском муниципальном округе, как и в ЗАТО Звездный COVID-19 заболели 2 человека. По одному случаю в четырех территориях Пермского края. Это Нытвенский городской округ, Гайнский, Карагайский и Кудымкарский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае - 68312 жителей с коронавирусной инфекцией.