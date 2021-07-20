Жителя Добрянки подозревают в убийстве собственного сына

. Фото: Василий Вахрин

Пожилой житель Добрянки подозревается в убийстве своего сына.

Как рассказали «КП-Пермь» в следственном комитете, вечером 18 июля мужчина в своей квартире поссорился с 40-летним сыном. Затем подозреваемый не пустил сына и родственников домой.

Чтобы открыть дверь квартиры изнутри, сын через окно в подъезде решил подняться на балкон квартиры, расположенной на 4 этаже дома. Но там его встретил отец, который не дал сыну подняться на балкон и ударил по рукам шваброй. В результате потерпевший упал на бетонный козырёк подъезда и скончался на месте от травм.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.