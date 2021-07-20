Дмитрий Андреев: «Предложенный участок для строительства гостиницы РЖД в Перми не повредит лесу»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Прикамья прошли публичные слушания, касающиеся строительства гостиницы РЖД.

Для ее возведения губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, проработав вопрос с компанией «РЖД», предложил компромиссный вариант площадки. Ранее представители общественности высказывали озабоченность по поводу того, что это строительство может повредить Черняевскому лесу.

Предложенное альтернативное решение предполагает строительство гостиницы на участке на улице Локомотивной, который не граничит с лесом.

На публичных слушаниях рассматривался проект изменений в Правила землепользования и застройки города Перми в части установления подзоны Ц-4 (10 этажей) территориальной зоны центра обслуживания рекреационных территорий (Ц-4) в отношении этого земельного участка.

– Выбран альтернативный участок справа от Дворца культуры железнодорожников - это важное компромиссное решение, - прокомментировал итоги слушаний начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. – Этот участок не граничит с Черняевским лесом, здесь уже проложены инженерные коммуникации.

Дмитрий Андреев отметил, что компания «РЖД» выразила готовность провести озеленение и благоустройство прилегающей территории, открыть экологический класс на первом этаже будущей ведомственной гостиницы.

Как сообщили в городской администрации, с проектом можно ознакомиться в администрации Дзержинского района и на официальном сайте администрации Перми. Предложения и замечания по нему будут принимають до 20 июля в администрации Дзержинского района на улице Ленина, 85, а также в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми на улице Сибирской,15.