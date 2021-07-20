Райффайзенбанк: компании выбирают торговое финансирование, чтобы лучше управлять рисками

Фото: Райффайзенбанк

Торговое финансирование – инструмент первого выбора для компаний со взвешенным подходом к риску. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей. 44% респондентов отметили, что “торговое финансирование отвечает задачам бизнеса для тех, кто хочет лучше управлять рисками”.

«Бизнес в других странах способен принести немало сюрпризов во многих отношениях, — в спросе на товары, в скорости реализации проектов, расчетах с поставщиками. Торговое финансирование помогает управлять этими рисками. Райффайзенбанк имеет самое широкое географическое покрытие сделок торгового финансирования среди российских банков, и мы готовы помочь легко решить вопросы финансирования с бенефициаром почти в любой стране мира», — отмечает Татьяна Ивашкова, руководитель направления по развитию торгового финансирования Райффайзенбанка.

Подробности о решениях торгового финансирования Райффайзенбанка доступны на сайте.