Осторожно, в Перми появился «Большой Джон»: он орудует четырьмя стальными лезвиями

Пересадчик деревьев уже справился с первым заданием в Перми. Фото: кадр видео: Вконтакте "Пермь Первая".

В Перми у благоустроителей появился помощник - «Big John 90b». Это автомобиль КАМАЗ, на который установили подвижную башню с четырьмя лезвиями. Пересадчик может сформировать ком диаметром 225 см и глубиной 160 см. Он впивается лезвиями в землю и с легкостью вырезает ровный ком земли вместе с корнями дерева.

Более двух метров корней можно перевезти вместе с деревом на новое место. Дерево транспортируется на этом же грузовом автомобиле. С помощью такого способа в Перми в Театральный сад с территории завода им. Шпагина уже пересадили 6 крупных голубых елей. Видео пересадки голубых елей опубликовал в своем Инстаграм глава Перми Алексей Демкин.

Теперь подрядная организация будет ухаживать деревьями, чтобы они прижились.