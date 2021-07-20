Средний чек потребительского кредита в Прикамье составляет 198 тысяч рублей

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За первые шесть месяцев текущего года Сбербанк в Прикамье выдал около 140 тысяч потребительских кредитов на общую сумму более 27 млрд рублей.

При этом средний чек потребительского кредита составил 198 тысяч рублей. Наиболее популярными целями трат традиционно являются расходы на ремонт, покупку электроники, бытовой техники, мебели и автомобиля.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сегодня две трети потребительских кредитов в нашем банке выдается онлайн. Клиенты могут получить кредит, не выходя из дома. Подав заявку в Сбербанк Онлайн. Более того, перед подачей кредитной заявки вы сможете заранее уточнить максимально возможную именно для вас сумму потребительского кредита или доступный лимит по кредитной карте. Также вы сможете выбрать удобную для вас дату внесения платежа или дату досрочного платежа ".

Напомним, потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн. Рассмотрение кредитной заявки займет всего несколько минут. С подробными условиями потребительского кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте банка.