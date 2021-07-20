Новая школа в Березниках должна открыться 1 сентября

В этом году в Прикамье завершено строительство двух школ.

В Березниках в микрорайоне «Любимов» завершается строительство одной из самых больших школ в Пермском крае. Она рассчитана на 1 224 ученика, а кроме учебных классов в ней будет два бассейна. Сейчас в здании завершаются отделочные работы,

В минувшие выходные ход строительства новой школы проинспектировал глава краевого Минстроя Андрей Колмогоров – по поручению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина. Во время визита в Пермь Ирек Файзуллин отметил, что строительство таких значимых объектов необходимо контролировать еженедельно.

Ранее стройку посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он поставил подрядчику задачу завершить строительство до 1 сентября.

- Если не получится к этой дате успеть получить лицензию, нужно сделать все, чтоб ребята пошли на занятия в новое здание после осенних каникул, - подчеркнул губернатор.

Сейчас на стройке школы трудятся 189 рабочих. Для того, чтобы ускорить ввод здания, будут привлечены дополнительно еще строители. Подрядчик завершает отделочные работы, монтаж вентиляционной системы, системы обеспечения пожарной безопасности. Уже закуплена и поставлена на объект мебель и техника, после завершения строительных работ все будет расставлено в помещениях.

Напомним, что с начала года в Пермском крае построено шесть детских садов: в Перми, Пермском районе, селе Юрла и деревне Кондратово, завершено строительство двух школ: в поселке Сылва и в селе Кочево.