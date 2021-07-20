В Пермском крае отец бил сына по рукам шваброй, когда тот попытался залезть в квартиру на четвертом этаже

40-летний мужчина скончался, упав с балкона четвертого этажа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Добрянке шокирующее происшествие случилось 18 июля в одном из многоквартирных домов. Подробности сообщает СКР по Пермскому краю.

64-летний отец с 40-летним сыном выпивали, потом поссорились, сын ушел. Затем он хотел вернуться в квартиру, но отец не пускал и выгнал его прочь. Чтобы открыть дверь изнутри, сын через окно в подъезде поднялся на балкон квартиры на 4-м этаже, там его встретил отец. Он не дал сыну подняться на балкон стал бить его шваброй по рукам. Мужчина сорвался с высоты и упал на бетонный козырек подъезда. От полученных травм она скончался на месте.

Отца погибшего мужчины задержали, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, допрашиваются свидетели, назначены экспертные исследования, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.