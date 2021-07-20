Кунгурский сельскохозяйственный колледж открыл двери продолжателям династий

Фото: «Свеза»

Сотрудники пермского филиала компании «Свеза» вместо с подрастающими детьми посетили Кунгурский сельскохозяйственный колледж. Целью визита стало знакомство с учебным заведением, с которым у «Свезы» заключён договор о взаимодействии. Но дальнейшие планы более амбициозные – заинтересовать ребят карьерой в лесопереработке, продолжить династию и прийти работать на фанерный комбинат.

После экскурсии пятеро ребят, закончивших школу, подали документы на поступление в колледж. В ходе экскурсии гостям показали учебные классы и производственные мастерские, рассказали об истории заведения, его специальностях и даже провели обзорную экскурсию по Кунгуру.

Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить на высоком уровне учебный процесс по целому ряду направлений. Но особое внимание гости уделили специальности «Технология деревообработки». Педагоги колледжа рассказали о правилах приема на 2021-2022 учебный год, об учебном процессе и студенческой жизни обучающихся. В уютном общежитии гостей ждал теплый прием и встреча со студентами.

Фото: «Свеза»

Колледж компьютеризирован, оснащён современной офисной техникой, производственными мастерскими. Мастер производственного обучения провел для гостей мастер-класс по программе «БАЗИС-мебельщик» и продемонстрировал работу деревообрабатывающих станков. Гостям рассказали и показали собственный автодром ссуза. Площадка для практических выездов и техническое оснащение учебной аудитории позволят обеспечить подготовку водителей категории «В».

Колледж пользуется популярностью у выпускников и их родителей, а также на хорошем счету у работодателей Пермского края. В их числе и комбинат «Свеза» в Уральском – многие действующие сотрудники являются выпускниками учебного заведения.

«Сын окончил 9 класс и меня, как любого родителя, волновал вопрос, куда он пойдет учиться. Мы с мужем работаем в лесопереработке всю жизнь, любим свою профессию и были бы рады, если бы сын пошел по нашим стопам. В колледже очень подкупило, что педагоги ведут ребят не только в учебное время, но и во внеучебные часы. Есть контроль, дисциплина. Вместе с тем студенты чувствуют себя очень комфортно. Учебное заведение впечатляет: в корпусах сделаны ремонты, установлено новое современное оборудование - чувствуется поддержка государства. А уровень образования, на мой взгляд, вполне соответствует современным требованиям к компетенциям», - рассказывает Ольга Богданова, сотрудник службы по технологии и качеству комбината «Свеза» в Уральском.

Фото: «Свеза»

По завершению поездки пятеро выпускников сотрудников подали документы на поступление в колледж. При зачислении ребят комбинат «Свеза» будет оказывать им всестороннюю поддержку, а после выпуска предоставит возможность трудоустройства.