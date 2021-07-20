В Перми установили контейнер для сбора батареек и старых телефонов

После сбора отработанные батарейки проходят сложную технологическую цепочку подготовки к утилизации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Перми с 20 по 26 июля можно сдать на утилизацию батарейки, аккумуляторы, пауэрбанки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику. Специальный контейнер для сбора опасных отходов будет установлен по адресу: бульвар Гагарина, 65.

В него можно положить даже 5-литровую емкость, куда обычно собирают батарейки жильцы дома. Градусники, лампочки и отходы, в которых есть ртуть в контейнер сбрасывать нельзя.

После сбора отработанные батарейки проходят сложную технологическую цепочку подготовки к утилизации. Из них добывают те самые тяжелые металлы, которые опасны для окружающей среды. Батарейки дробят, чтобы отделить все элементы, затем из смеси извлекают все основные вещества, те, которые можно использовать повторно, и утилизируют.

В среднем за месяц жители Перми сдают на утилизацию более полутора тонн батареек. Также любое пермское ТСЖ или УК может оформить договор на установку контейнера для сбора батареек в подъезде. Желающие могут отправить свою заявку (от управляющей домом организации) на адрес: ecourperm@gmail.com.