Залезли на березу и боялись: в Пермском крае двое детей застряли на дереве

Спасатели помогли детям спуститься с дерева. Фото: Кунгурская служба спасения.

В Кунгуре прохожие пришли на помощь двум девочкам 13 и 14 лет. Подростки залезли высоко на березу, а спуститься побоялись. Очевидцы вызвали спасателей. Они приехали на вызов и спустили детей на землю с помощью альпинистского снаряжения и лестницы.

- Дети были в порядке, в медпомощи не нуждались и были отпущены домой, - сообщает Кунгурская служба спасения. - Если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, звоните по телефону - 112.