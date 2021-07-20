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Происшествия20 июля 2021 7:45

В Пермском крае бухгалтера больницы осудили за получение взятки

Она помогла предпринимателю выиграть торги
Анна Маркова
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Бухгалтер получила взятку - 106 тысяч рублей.

Бухгалтер получила взятку - 106 тысяч рублей.

Фото: Василий Вахрин

В Губахе прошел суд на главным бухгалтером местной больницы. Прокуратура Пермского края сообщает, что в 2014 – 2015 годах женщина получила от предпринимателя взятку за заключение с больницей государственных контрактов на поставку детского питания.

Более 106 тысяч рублей, которые она получила, должны были ускорить перечисления оплаты по контракту, а также бухгалтер создала бизнесмену преимущества при организации и проведении больницей аукциона. Победителем торгов стал взяткодатель.

- Губахинский суд признал виновной бухгалтера районной больницы, сообщает прокуратура Пермского края и приговорил женщину к штрафу в 1 млн рублей. - Уголовное дело в отношении предпринимателя назначено к рассмотрению.