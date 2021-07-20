20 июля волонтеры выйдут на поиски 32-летнего мужчины в Пермском районе

Владимир Ковригин пропал 12 июля.

В Пермском крае волонтеры поискового отряда «Регион 59» 20 июля выйдут на поиски 32-летнего Вледимира Ковригина. Мужчина пропал 12 июля, с этого дня о нем ничего неизвестно. Поиски пройдут в поселке Протасы.

Приметы Владимира: рост 185 см, крепкого телосложения волосы черные кудрявые, короткие, глаза серые. Был одет в белую футболку с пальмой на груди, возможно джинсовые шорты.

Если вы хотите присоединиться к поиску, сбор в 10.00 по адресу: поселок Протасы, улица Калужская, 7, магазин «Пятерочка». Поиск будет проходить в лесу.

С собой светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки, возьмите воду и перекус.

Координатор поиска – Оксана, тел.: 8-992-233-14-28 – Оксана.