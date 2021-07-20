В Перми два 19-летних брата ночью заблудились возле кладбища

Отчаявшись выйти из леса, братья позвонили в службу спасения. Фото: Александр ГЛУЗ

В Перми в ночь на 19 июля в Кировском районе заблудились двое 19-летних братьев. По информации источника, парни бродили по лесу около трех часов, прошли около 10 км, вокруг лес, ориентиров нет, ничего не слышат, в каком направлении идти не знают, отчаявшись выйти из леса, они позвонили в службу спасения.

На поиски молодых людей выехали спасатели, к лесу они привезли квадроцикл. Парни рассказали, что заходили в лес от Северного кладбища, обошли его справа, вошли в лес. Спасатели установили координаты молодых людей и начали поиски. Нашли заблудившихся в 6 км от дороги. Их вывезли на квадроцикле на улицу Красноборскую. Парни рассказали, что пили в компании, когда протрезвели остались в лесу одни и заблудились. Спасенные затем ушли пешком на остановку.