В Пермском крае коронавирусную инфекцию выявили в 28 территориях за сутки

Всего в Пермском крае с начала пандемии заболело коронавирусной инфекцией 67907 жителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона. Больше всего в Перми – 214. На втором месте – Пермский муниципальный район - 39 человек с инфекцией. На третьем месте – Березники - 27 случаев заболевания.

В Кунгурском муниципальном районе 17 подтвержденных случаев, в Лысьвенском городском округе – 13. По 10 заболевших коронавирусом в Чайковском и Кишертском муниципальном округе. В Бардымском муниципальном округе COVID-19 подтвердился у 9 человек. По 8 новых заболевших в Октябрьском, Соликамском и Суксунском городских округах. В Кунгуре коронавирус подтвердился у 6 жителей.

По 5 заболевших выявлено в Березовском и Ординском муниципальных округах, а также в Осинском и Чернушинском городских округах. В Куединском муниципальном округе болезнь диагностирована у 4 местных жителей. По 2 заболевших в ЗАТО Звездный, Гайнском и Уинском муниципальных округах.

По одному заболевшему в восьми территориях Пермского края. Это Большесосновский муниципальный район, Карагайский и Косинский муниципальные округа, а также Гремячинский, Красновишерский, Краснокамский, Очерский и Чердынский городские округа.

Всего в Пермском крае с начала пандемии заболело коронавирусной инфекцией 67907 жителей.