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Происшествия19 июля 2021 22:08

В Перми трое молодых людей и девушка на спор решили переплыть Каму

Их заметили очевидцы и позвонили в службу спасения
Анна Маркова
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Купальщики поспорили, что переплывут Каму.

Купальщики поспорили, что переплывут Каму.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Перми 18 июля около 11 часов утра очевидцы увидели посредине реки Камы, как трое человек находятся в воде, еще один недалеко от них сидит в лодке. Испугавшись за молодых людей, очевидцы позвонили в службу спасения. По информации источника, спасатели выдвинулись на место на катере с пляжа в Ленинском районе. Выяснилось, что нетрезвые 3 молодых людей и девушка на спор решили переплыть на другой берег. До середины реки доплыли на лодке, потом прыгнули в воду искупаться.

Спасатели вытащили их из воды и усадили в лодку, вместе они доплыли до набережной, никто не пострадал.