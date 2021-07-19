В Перми трое молодых людей и девушка на спор решили переплыть Каму

Купальщики поспорили, что переплывут Каму. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Перми 18 июля около 11 часов утра очевидцы увидели посредине реки Камы, как трое человек находятся в воде, еще один недалеко от них сидит в лодке. Испугавшись за молодых людей, очевидцы позвонили в службу спасения. По информации источника, спасатели выдвинулись на место на катере с пляжа в Ленинском районе. Выяснилось, что нетрезвые 3 молодых людей и девушка на спор решили переплыть на другой берег. До середины реки доплыли на лодке, потом прыгнули в воду искупаться.

Спасатели вытащили их из воды и усадили в лодку, вместе они доплыли до набережной, никто не пострадал.