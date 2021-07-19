В Перми бездомный мужчина утащил 7-летнего мальчика в заброшенный дом

Дети били стекла в заброшенном доме в Свердловском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми компания мальчишек и девчонок кидали камнями, била стекла в окна нежилого малоэтажного дома на улице Емельяна Ярославского, где обитают бездомные.

По информации источника, один мужчина, утащил 7-летнего мальчика в дом для устрашения, чтобы дети не бросались камнями. 11-летний друг мальчика испугался за него и позвонил в экстренные службы. На место приехали сотрудники Росгвардии. Они проверили дом, выясняли детали произошедшего. С ребенком было все в порядке.

Прибежавшая на место ЧП мама мальчика написала заявление на мужчину, который хотел проучить ее сына. В результате его увезли в полицию.