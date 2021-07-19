Насиловали и бросали голую в погреб: в Пермском крае двух мужчин подозревают в тяжких преступлениях

Двоих мужчин задержали и заключили под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Очерском районе двоих местных жителей подозревают в серьезных преступлениях. В СКР по Пермскому краю рассказали, что в июле этого года двое пьяных мужчин заманили женщину в дом и сильно избили ее. Угрожая убийством, они изнасиловали ее и совершили насильственные действия сексуального характера. После этого ее бросили без одежды в погреб частного дома и удерживали около 3 часов, периодически вызволяли, и продолжали насиловать, угрожая физической расправой, а потом вновь поместили в погреб под замок.

Девушке удалось убежать после того, как злоумышленники уснули, а ее из погреба выпустил собутыльник подозреваемых. Мужчин задержали и заключили под стражу. Их обвиняют по статьям: «Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью» и «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью».

- В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.