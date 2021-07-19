В Пермском крае врачи спасли пациента, который мог умереть в любой момент

Такой вид лечения стал возможен благодаря установке в кардиодиспансере нового оборудования, в том числе современного ангиографа. Фото: Минздрав Пермского края.

Врачи пермского кардиодиспансера провели операцию, благодаря которой 50-летний пациент избавился от постоянного риска умереть из-за тахиаритмии. Это расстройство сердечной деятельности, ее опасность - в возникновении сердечной недостаточности, инфаркта, инсульта.

Симптомы болезни стали проявляться у мужчины последнее время все сильнее - одышка, постоянное частое сердцебиение, повышенная утомляемость. Таблетки не помогали, а состояние ухудшалось.

До плановой госпитализации в кардиодиспансер пациент проходил обследование в различных больницах, там ему рекомендовали сделать имплантацию кардиовертера-дефибриллятора и, в последующем, возможно, пересадку сердца.

Врачи кардиодиспансера провели операцию с использованием специальных катетеров, введенных в полость сердца через сосуды, и радиочастотной энергии.

Радиочастотная абляция - один из самых современных методов лечения некоторых видов нарушений ритма сердца. Этот вид лечения относится к малоинвазивным вмешательствам, так как для его проведения не требуется никаких разрезов и доступов к сердцу.

- Такая процедура значительно уменьшила сердечную недостаточность, а с ней и риск внезапной смерти, а пациент вернулся к активному образу жизни, - говорят врачи.

Такой вид лечения стал возможен благодаря установке в кардиодиспансере нового оборудования, в том числе современного ангиографа. Теперь это лечение доступно всем жителям Прикамья.

При выписке из кардиодиспансера мужчина от всей души поблагодарил врачей отделения.