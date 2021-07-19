5 автомобилей Toyota Corolla и 85 путевок на Черное море получили работники «Губахинского кокса» в честь юбилея предприятия

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Все участники собрания предварительно сдали тест ПЦР, большинство сотрудников «Губахинского кокса» вакцинированы от коронавируса. Для гостей и юбиляров была организована развлекательная программа. В фойе ДК «Энергетик» посетителей встречал промобот - робот, который общался с людьми, отвечал на вопросы и свободно передвигался по площадке. На входе стоял фотопазл, его сотрудники и гости собирали из множества своих фотографий. В итоге из белого полотна получилась живописная панорама «Губахинского кокса».

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Перед торжественным собранием заводчане устроили флешмоб. Хористы неожиданно начали петь гимн завода, а остальные гости праздника тоже начали подпевать.

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На торжественном собрании пять коксохимиков получили новые автомобили Toyota Corolla от руководства АО «Стройсервис» в благодарность за многолетний добросовестный труд и высокие показатели в работе. 85 работников награждены путевками в Анапу, еще 36 сотрудников отмечены почетными грамотами и крупными денежными премиями.

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«11 лет мы идем рука об руку в одной компании, - отметил в своем выступлении перед собравшимися генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев. - Сразу после вхождения завода в состав компании мы приступили к его модернизации. За счет собственной качественной сырьевой базы – кузбасского угля - завод значительно расширил список выпускаемой продукции, занял новые рынки сбыта и успешно закрепился на них. По поставкам литейного кокса завод занимает более 50% отечественного рынка и 70% - на свободном рынке металлургического кокса. Продукцию завода получают ведущие российские металлургические и химические заводы, партнеры в Казахстане, Европе, Турции, Китае и ЮАР. В 2021 году планируется выдать 1 млн тонн кокса рыночного качества.При этом мы помним про главное - технологический процесс должен быть максимально безопасным и для коллектива, и для окружающей среды. В этом году мы приступили к рекультивации полигона опасных отходов, оставшихся еще с советских времен. Экологический проект позволит до 2023 года утилизировать более 31 тысячи кубометров промышленных отходов и рекультивировать более 4-х гектаров земель. На Губахинском коксе работает почти 1300 человек, за два последних года создано более 200 новых рабочих мест. При этом растет не только коллектив, но и зарплата. По отношению к предыдущему юбилею, 80-летию, зарплата увеличилась в 2 раза. При этом только в 2021 году, за счет индексации и перевыполнения плана производства, рост заработной платы составил более 30% к уровню прошлого года. Уверен, опираясь на слаженную команду «Губахинского кокса», на крепкие традиции предприятия, мы вместе успешно модернизируем завод, нарастим выпуск продукции, укрепим свои позиции на рынке ради благосостояния каждого коксохимика!».

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Заместитель губернатора - министр территориального развития Пермского края Александр Борисов вручил почетные грамоты Минпромторга РФ, благодарственные письма и премии сотрудникам «Губахинского кокса» за большой вклад в развитие металлургической отрасли. Двое заводчан удостоены звания «Почетный металлург России». В финале торжественного собрания состоялась концертная программа с участием работников завода в сопровождении профессиональных певцов и танцоров. Завершилось праздничное мероприятие выступлением заслуженного артиста России Сергея Трофимова. Он поздравил предприятие с 85-летием и исполнил свои знаменитые хиты, пригласив гостей поддержать его прямо на сцене.