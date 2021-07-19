Дорога молодым - в «Уралхим»

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники прошла встреча активистов молодежного движения «Лига лидеров» с советником генерального директора компании «Уралхим» по спорту и молодежной политике Радмиром Габдуллиным.

Активисты молодежного движения филиала «Азот» - постоянные участники спортивных, культурных и экологических мероприятий предприятия, города и края, есть среди них и члены волонтерского движения. Радмир Габдуллин обсудил с азотчиками социальные программы компании, такие как единовременная материальная помощь, которая выплачивается молодым специалистам при приеме на работу после окончания средних и высших учебных заведений, демобилизованным из Вооруженных Сил при поступлении на предприятие, частичную компенсацию стоимости медицинских услуг по направлению врача и многие другие варианты социальной поддержки.

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

«Я впечатлен открытостью, компетентностью и подходом к делу молодежи «Азота», - подчеркнул Габдуллин. - Мы будем и далее создавать комфортную среду для профессионального и личностного роста. Компания готова помогать молодежи не только с рабочими местами, но и давать возможность создавать семьи. А для семьи важно иметь собственное жилье. Именно поэтому на заводе работает программа софинансирования ипотечного кредитования. В итоге у наших работников появляются новые возможности».

В филиалах компании «Уралхим» действуют программы организованного досуга, которые распространяются как на самих работников, так и на членов их семей, а также ветеранов предприятий. Сотрудники имеют возможность отдыхать на заводских базах отдыха, участвовать в различных мероприятиях. Большое внимание уделено спорту – Дом спорта «Азот» предоставляет заводчанам возможность заниматься в современном тренажерном зале, проводить занятия по легкой атлетике, волейболу, футболу, баскетболу и т.д. В течение всего года сотрудники «Азота» участвуют в корпоративной Спартакиаде. С детьми азотчиков занимаются профессиональные тренеры в рамках программы «Развитие детского спорта».

Венера Мухатаева, председатель молодежного движения «Лига лидеров», главный специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Сегодня на «Азоте» трудится 900 работников в возрасте до 35 лет. Средний возраст сотрудников – 40 лет. За предшествующий год на предприятие пришли 22 молодых специалиста. Такие встречи с высшим руководством компании важны для молодежи. Наши идеи принимают во внимание, интересуются тем, с какими проблемами могут столкнуться работники, стараются идти на шаг впереди и предлагают принимать участие в различных корпоративных программах. Одним словом, «Уралхим» дает дорогу молодым.

По итогам встречи был принят ряд предложений от молодых специалистов. Они направлены на улучшение условий труда и досуга каждого сотрудника предприятия, а также позволят и в дальнейшем быть филиалу «Азот» в лидерах стабильно развивающихся и социально ответственных предприятий.