В Пермском крае автоледи отправила двух женщин в реанимацию

Фото: скриншот видео «Подслушано Березники»

В Березниках автоледи сбила трех пешеходов. Об этом сообщили в ГИБДД Березников.

В пятницу, 16 июля, в 23:35 по улице Парижской Коммуны ехала 42-летняя водитель "Лада Гранта". По предварительной информации, в районе дома №19 она выехала на тротуар и сбила трех женщин. В результате ДТП водителя и двух пострадавших пешеходов - 24 и 34 лет, с различными травмами увезли в больницу, еще одной пострадавшей - 30-летней женщине, оказали разовую помощь.

В пресс-службе больницы имени Вагенра сообщили, что пострадавшие женщины-пешеходы находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Они получили множественные переломы, а основной удар пришелся на ноги. Вскоре их ждет ряд операций. У женщины-водителя ушибы, ссадины и перелом предплечья, ей также предстоит операция.