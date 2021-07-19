Авиакомпаниям разрешили летать из Перми в Грецию, Испанию и Мексику

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Авиакомпании получили допуски на выполнение регулярных международных рейсов из Перми. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на Росавиацию.

Так, авиаперевозчики смогут выполнять рейсы по греческим направлениям: Пермь — Салоники («Royal Flight» и «Сибирь»); Пермь — Родос («Royal Flight» и «Сибирь») и Пермь — Ираклион («Сибирь»).

Добавились и направления Пермь — Канкун, Мексика, Пермь — Пальма-де-Майорка, Испания и Пермь — Фуджейра, ОАЭ (все — «Royal Flight»).

Напомним, допуск на выполнение рейсов не является гарантом того, что рейсы будут осуществляться. Решение о запуске рейсов принимает авиакомпания.

Параллельно авиакомпания «Nordwind» не смогла получить допуск на рейс в Ираклион. «Royal Flight» - в Пунта-Кану (Доминикана).

«Уральские авиалинии», «Сибирь», «Россия» и AZUR air не смогут летать в Хургаду, а «Россия», ООО «Северный ветер», «Уральские авиалинии» «Сибирь» и AZUR air - в Шарм-Эль-Шейх.