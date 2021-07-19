Изменение расписания электричек в Пермском крае: как будут ходить электропоезда в августе 2021

В Прикамье в августе отменят часть электричек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае на железнодорожных путях в августе 2021 года планируется проведение капитального ремонта. Об этом сообщает Министерство транспорта региона. Он будет проведен на однопутном перегоне Селянка – Калино. В связи с этим изменится график движения пригородных поездов направления Пермь-1 – Чусовская.

В «Пермской пригородной компании» сообщили, что ремонт будет проходить:

с 15.00 2 августа по 12.00 4 августа;

с 15.00 10 августа по 12.00 12 августа.

Отменяются пригородные поезда 2, 3, 10, 11 августа:

– № 6203 Чусовская – Пермь-I;

– № 6204 Пермь-I – Чусовская;

– № 7034/7033 Пермь-I – Лысьва;

– № 7118 Пермь-I – Левшино;

– № 7184 Чусовская – Пашия;

3, 4, 11, 12 августа:

– № 7032/7031 Лысьва – Пермь-I;

– № 7183 Пашия – Чусовская.

Ограничиваются по маршруту Пермь-I – Голованово пригородные поезда:

2, 3, 10, 11 августа:

– № 6254 Пермь-I – Чусовская (будет следовать до Голованово со всеми остановками);

3, 4, 11, 12 августа:

– № 6202 Пермь-I – Чусовская;

– № 6253 Чусовская – Пермь-I (с изменением расписания на 10 минут позже: отправление из Голованово в 8.56, прибытие на Пермь-I в 9.28).

3, 4, 11, 12 августа отменяется пригородный поезд по маршруту Сылва – Пермь-I

– № 6221 Селянка – Пермь-I.

Ограничиваются по маршруту Чусовская – Калино пригородные поезда 2, 3, 10, 11 августа:

– № 6205 Чусовская – Пермь-I;

– № 6206 Пермь-I – Чусовская (с изменением расписания на 1 ч 29 минут раньше: отправление из Калино в 21.08, прибытие в Чусовскую в 21.37).

3, 4, 11, 12 августа:

– № 6242 Комарихинская – Чусовская;

– № 6201 Чусовская – Пермь-I.