Десятки домов в Перми останутся без холодной воды на этой неделе

- А мне водички нальете? Фото: Данил СМИРНОВ

В Перми на этой неделе жителям нескольких десятков домов предстоит остаться без холодной воды. Компания «Новогор - Прикамье» проведет плановый ремонт на водопроводной сети. Публикуем адреса, кому стоит запастись водой.

20 июля с 9.00 до 17.00 не будет воды в домах по улице Хабаровская, 133, 135, 135Б, 137, 36, 36А, 38, 40, 44.

С 9.00 до 20.00 без воды: Котовского, 2, 4, Мильчаково, 19, 19А, 23.

24 июля с 9.00 до 19.30 отключение предстоит - шоссе Космонавтов 195, 197, 203, 205.

С 9.00 до 19.00 воду отключат:Балхашская, 152, Братская, 171, 171А, 173, 175, 177, Запорожская, 11, 11 А, 13, 15, 160, 17, 180 А, 19, Ижевская, 25, Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 70, 71, 72, Самаркандская, 153, Сахалинская, 3, Старцева, 156, Холмогорская, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 4А, 5, 7, 9.