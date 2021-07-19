Компания «Ростелеком» на 50 % выполнила работы по строительству оптики в отдаленных населенных пунктах Прикамья

Фото: «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» на 50 % выполнила работы по строительству оптики для малоэтажных населенных пунктов Пермского края. Для этого рабочие построили 13 километров оптических линий связи. Высокоскоростной интернет стал доступен жителям населенных пунктов Бардымского, Большесосновского Кудымкарского Кунгурского и Чайковского районов Прикамья.

Строительство инфраструктуры в небольших коттеджных поселках компания ведет в рамках собственных инвестиционных проектов. С появлением оптики владельцам частных домов становятся доступны те же сервисы, что и жителям городских квартир. У каждого клиента появляется собственная выделенная линия связи, что гарантирует устойчивость сигнала, защищает пользователей от несанкционированного доступа и позволяет подключить по одному проводу сразу несколько услуг: интернет со скоростью до 200 Мбит/с, видеосерсвис Wink, видеонаблюдение, цифровую телефонию, а также сервисы «Умного дома».

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Компания “Ростелеком” строит оптические линии связи как в крупных городах, так и в удаленных и труднодоступных территориях края. Активная работа в этом направлении дает возможность рускорять взаимодействие жителей с государством, предприятиями и организациями, а также позволяет предоставлять телекоммуникационные услуги среднему и малому бизнесу Пермского края. Например, совсем недавно специалистам компании в рамках собственной программы по строительству оптики в малоэтажные населенные пункты удалось подключить к интернету спортивно-туристическую базу “Раздолье” в Чайковском районе. Благодаря этому сотрудники предприятия организовали обмен электронными документами,а отдыхающие и спортсмены на сборах теперь пользуются бесплатным Wi-Fi на территории».

В втором полугодии 2021 года компания «Ростелеком» продолжит работу по строительству оптических линий в Прикамье. Планируется провести высокоскоростной интернет в дома Кудымкарского, Куединского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Соликамского, Чайковского и Чернушинского и районов края.