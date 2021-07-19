Глава Свердловского района Перми ушел в отставку

Фото: Администрация города Перми

Глава Свердловского района Андрей Усов ушел в отставку по собственному желанию. Заявление об увольнении уже подписал городской глава Алексей Демкин, сообщает telegram-канал Пермь Первая.

Андрей Усов возглавил администрацию Свердловского района в октябре 2015 года. До этого Усов служил в полиции, занимал должность начальника Управления МВД России по городу Перми.

До 23 июля уже экс-глава района находится в отпуске. А уже потом официально покинет муниципальную службу.