«Ради девушки хотел переплыть Каму». 32-летний пермяк смог добраться только до середины широкой реки

На таком катере с пермяком провели беседу.

Вечером в субботу, 17 июля, один из посетителей городского пляжа возле Коммунального моста решил произвести впечатление на свою спутницу. Он заявил ей, что запросто переплывет Каму.

Выпив для поднятия духа, 32-летний пермяк вошел в воду.

В это время спасатели патрулировали реку - курсировали на своем катере «Русбот-65н» от устья речки Гайва до улицы Гальперина, двигаясь вдоль берегов. Вдруг они заметили человека, который барахтался на середине Камы.

- Мы как можно скорей подошли к нему на катере, забрали на борт и повезли в сторону городского пляжа, - рассказали спасатели. – Пловец находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сказал, что хотел переплыть Каму ради своей девушки. По дороге на пляж мы с ним провели обстоятельную беседу.