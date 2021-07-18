В Перми с пассажиров без маски могут взимать убытки за простой

Общественный транспорт по-прежнему должны регулярно обрабатывать от коронавируса. Фото: архив "КП".

На своей странице в Фейсбук уполномоченный по правам предпринимателей Пермского края Павел Новоселов сообщил о том, что они с помощником провели совещание в Департаменте транспорта администрации Перми.

Он написал, что они обсудили с руководителем ведомства Анатолием Путиным среди прочего вопрос о конфликтных ситуациях с отказом пассажиров надевать маски.

- Также обсудили вопросы ужесточения требований по COVID-19, - сообщил бизнес-омбудсмен. - К сожалению, число заболевших растёт. Как следствие, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима, в том числе, и в общественном транспорте. К сведению - перевозчики имеют право отказать в оказании услуг пассажиру без маски и вызвать сотрудников полиции, если он отказывается покидать транспортное средство. При этом гражданину помимо административной ответственности за несоблюдение требований санитарного законодательства будет грозить и риск взыскания с него убытков за простой транспортного средства в период ожидания приезда сотрудников полиции. А это уже тысячи и десятки тысяч рублей.