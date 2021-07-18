В Роспортебнадзоре назвали 9 территорий Прикамья, лидирующих по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Фото: краевой Минздрав.

Как уже писала «КП», сегодня, 18 июля Роспотребнадзор сообщил о 398 новых заболевших коронавирусом в Пермском крае.

В ведомстве назвали территории региона, которые лидируют по количеству вновь заболевших COVID-19.

- За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у жителей 24 территорий Пермского края, - отметили в Роспотребнадзоре. - По 10 и более случаев коронавиурсной инфекции диагностировано в девяти территориях Пермского края.

В Перми коронавирус диагностирован у 213 человек, в Пермском районе у 47, в Красновишерском городском округе – у 20.

В Березниках заболели 18 жителей, в Кунгурском округе 13, в Березовском и Гайнском по 12. По 10 инфицированных проходят лечение в Ординском и Суксунском округах, 9 – в Кудымкаре, по 5 – в Соликамском, Кочевском и Кудымкарском округах. В Верещагинском округе COVID-19 за сутки официально подтвержден у 4 пациентов, в Оханском у 3, в Кунгуре, Юсьвинском и Карагайском округах заболели по 2 жителя. Еще в шести территориях подтверждено по 1 случаю болезни: это Нытвенский, Ильинский, Бардымский, Косинский и Уинский округа, а также в Большесосновский муниципальный район.