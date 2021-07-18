В Перми 3-летняя девочка упала с лошади во время катания в парке

. Фото: Василий Вахрин

В парке имени Миндовского на улице Мира детей катали на лошадях. В субботу вечером, 17 июля, здесь произошло ЧП: сопровождающие не уследили, и 3-летняя девочка упала с лошади на землю.

Ребенка на «скорой» увезли в краевую детскую клиническую больницу.

Это не единственный несчастный случай, произошедший с детьми в последние дни. Как уже писала «КП», в Перми 7-летний мальчик на детском велосипеде врезался в автомобиль. ДТП произошло на улице 4-я Линия возле дома №135а. В субботу днем, 17 июля, маленький мальчик катался на детском велосипеде и наскочил на легковой автомобиль. Ребенка увезли в больницу.