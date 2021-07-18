В Перми 7-летний мальчик на детском велосипеде врезался в автомобиль

Ездить на велосипеде маленькие дети должны под присмотром родителей. Фото: : из личного архива Александра ЕМЕЛЬЯНОВА.

ДТП с участием ребенка произошло на улице 4-я Линия возле дома №135а. В субботу днем, 17 июля, 7-летний мальчик катался на детском велосипеде. Он наскочил на припаркованный легковой автомобиль и упал. Как сообщили спасатели, его пришлось госпитализировать в больницу.

Мы уже писали о том, что в Перми 14 июля велосипедист сбил 5-летнего мальчика. Несчастный случай произошел на территории парка Балатово. Ребенок получил травму, ему вызвали «скорую помощь». Медики госпитализировали мальчика в больницу.