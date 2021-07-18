За сутки в Пермском крае выявили 398 новых случаев заражения коронавирусом

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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 398 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 364 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 67 500. В числе 398 новых инфицированных 174 пациента мужского пола, 224 – женского, среди заболевших 52 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 67 человек, от 30 до 49 лет – 142 человека, 80 в возрасте 50-64 и 57 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.