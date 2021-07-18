Под Краснокамском в Прикамье продолжает гореть лесной мох

За развитием ситуации следят при помощи квадрокоптеров. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

По сообщению ГУ МЧС Пермского края в Краснокамском городском округе продолжает действовать лесной низовой пожар. По предварительным данным, причиной его возникновения стало неосторожное обращение людей с огнем.

- Угрозы населенным пунктам пока нет, пожар локализован, но просим местных жителей воздержаться от посещения лесных участков, - сообщили пожарные. – Сейчас проводится дотушивание валежника и проливка моховой подстилки. Организовано ежедневное авиапатрулирование территории.

Огонь охватил территорию в 173 гектара. Сухой мох загорелся на болоте урочища Суходол. Пламя стремительно распространялось из-за сильного ветра, местность не позволяла загнать технику и опахать площадь пожара.